Радий Хабиров в Ишимбае побывал на могиле матери
Ишимбайский район | 15 фев 2021 | 20:54
Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 15 февраля, опубликовал пост, посвященный своей покойной маме. Он рассказал, что именно с этой целью приехал в Ишимбай.
«Ровно 6 лет как ушла моя мама. И, конечно, я побыл на ее могиле. И всем мужчинам желаю не забывать эти даты. Мамы нас ведут по жизни и делают настоящими», – отметил он.Сегодня, напомним, он также рассказал, как родился, отметив, что это было в деревне Сайраново. Роды, по словам Хабирова, принимала бабка-повитуха.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: со страницы Радия Хабирова
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