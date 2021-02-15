Радий Хабиров в Ишимбае побывал на могиле матери

Ишимбайский район | 15 фев 2021 | 20:54

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 15 февраля, опубликовал пост, посвященный своей покойной маме. Он рассказал, что именно с этой целью приехал в Ишимбай.



«Ровно 6 лет как ушла моя мама. И, конечно, я побыл на ее могиле. И всем мужчинам желаю не забывать эти даты. Мамы нас ведут по жизни и делают настоящими», – отметил он.

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Фото: со страницы Радия Хабирова