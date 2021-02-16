Экс-глава Госкомитета по туризму Башкирии Салават Нафиков прокомментировал свой уход

Уфа | 16 фев 2021 | 11:03

Бывший руководитель госкомитета по туризму Башкирии Салават Нафиков сделал в социальных сетях публикацию, посвященную своему уходу с поста. По его словам, официальной датой ухода стало 15 февраля.







«Хотел бы поблагодарить за оказанное доверие Радия Хабирова и за возможность поработать на такой высокой должности и бесценный опыт. А вкратце, за этот год (вернее с июня мы только начали работать полноценно, так как госкомитет создавался с «нуля») многое успели сделать, все перечислять не буду», – написал Нафиков.



Бывший глава комитета также поблагодарил коллектив и республиканский туристический бизнес, ометив, что внутренний туризм держится «на энтузиазмах».

«Я сам, как всегда открыт к общению и к новым проектам», – заключил Нафиков.

Напомним, Нафиков оставил свой пост по личным причинам. На оперативном совещании в правительстве Башкирии руководитель региона Радий Хабиров назначил в качестве нового руководителя комитета Эльмиру Туканову. Ранее сообщалось, что Эльмира Туканова покинула свой пост в Свердловской области и может вернуться в Башкирию.





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Фото: из открытых источников