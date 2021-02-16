Хабиров внес поправки в указ о режиме повышенной готовности

Коронавирус в Башкирии | 16 фев 2021 | 14:33

На портале правовой информации сегодня, 16 февраля, появился обновленный указ о режиме повышенной готовности. Документ подписан главой республики Радием Хабировым.







Согласно внесенным изменениям, до 25 февраля продлевается режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет.



Кроме того, с сегодняшнего дня внесены и некоторые послабления. Так, в торговых центрах, МФЦ и финансовых, муниципальных и государственных организациях разрешили находиться без перчаток. Маски пока что остаются обязательными.



Ученикам школ также разрешено выезжать в детские лагеря «Орленок», «Смена» и «Артек».

Разрешено, кроме того, в режиме оффлайн проводить рабочие совещания, собрания и заседания.



Документ датирован 11 февраля, вступает в силу со дня его подписания.



Ранее сообщалось о том, что Радий Хабиров выступил против отмены масочного режима в Башкирии.





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