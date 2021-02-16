Депутаты Башкортостана предложили организовать в школьных столовых «шведский стол»

Уфа | 16 фев 2021 | 15:12

Председатель Госсобрания – Курултая Башкирии Константин Толкачев предложил обсудить в парламенте тему школьного питания. Для этого он поручил пригласить представителей Роспотребнадзора, операторов школьного питания, родителей и других заинтересованных лиц.







По словам председателя, в сфере общественного питания введены новые санитарные правила об обязательном горячем питании. Заменять его продукцией из буфетов запрещено. Кроме того, устанавливаются правила для детей, нуждающихся в особой диете. Напомним, по поводу школьного питания было много жалоб. Почти 70% родителей оценивают его как удовлетворительное.

— Причины для недовольства могут быть самые разные – от пристрастия детей к вредному фастфуду до проблем с организацией обслуживания, из-за чего дети получают уже остывшие блюда. В результате многие учащиеся в школе не едят, а приготовленная пища выбрасывается. Возможно, стоит присмотреться к опыту школ, где пробовали кормить детей по принципу «шведского стола», и к другим интересным практикам, — сообщил Константин Толкачев.

Ранее сообщалось о том, что глава района Уфы выяснил, какую кашу не едят дети в школьных столовых.





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