Хабиров призвал жителей Башкирии покупать только башкирские продукты

Уфа | 17 фев 2021 | 10:23

Руководитель региона Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях призвал жителей республики покупать только башкирские продукты. По его словам, он намерен поддерживать потребительский патриотизм, даже если на него напишут жалобу.







«Покупая свои товары, мы вкладываемся в экономику и «социалку» республики. Может быть, на меня опять напишет жалобу какой-нибудь депутат, но идею потребительского патриотизма я буду двигать и дальше. Это важно для республики»,— заявил Радий Хабиров.



Политик отметил, что была обновлена маркировка башкирских продуктов и товаров, чтобы покупатели могли так поддержать местного производителя. Новый бренд планируют сделать узнаваемым. Сам Радий Хабиров заявил, что предпочитает местное молоко, поскольку уверен, что в нем консервантов нет.





«Следуя этой логике, многие наши жители поддерживают республиканского производителя. Но, как оказалось, есть те, кто в спешке и обилии ценников не замечает местную продукцию. Наша задача сейчас – сделать ее максимально узнаваемой», — уточнил политик.

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