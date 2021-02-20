Хабиров заявил о поэтапной цифровизации Башкирии

Уфа | 20 фев 2021 | 14:50

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о поэтапной цифровизации региона. По его словам, дистанционное обучение школьников во время пандемии коронавирусной инфекции показало необходимость интернета во всех населенных пунктах республики.







«Режим самоизоляции и дистанционное обучение в пик ковида показали нам слабые точки. В какой-то мере я даже благодарен этой ситуации. Теперь есть четкая цель – завести интернет во все наши деревни и села. Скоростной интернет, IP-телевидение и IP-телефония – это современный минимум, который должен быть доступен каждому жителю республики» — отметил руководитель Башкирии.

По словам политика, сейчас строятся распределительные линии связи в 262 башкирских деревнях. Реализация идет в рамках государственно-частного партнерства компанией «Башинформсвязь».





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