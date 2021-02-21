Хабиров поздравил мужчин с Днем защитника Отечества

Уфа | 21 фев 2021 | 10:22

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал поздравление с предстоящим праздником на личной странице в соцсетях.



Хабиров поздравил ветеранов и военнослужащих с наступающим Днем защитника Отечества.



- Это праздник мужественных и сильных людей. Вы — надёжная опора не только своих родных и близких. Вы — мощный оплот республики, страны, - написал глава республики.









Он поблагодарил защитников за добросовестную службу и трудовые свершение. Также Радий Хабиров сказал спасибо семьям за терпение, понимание и поддержку. Кроме того, он пожелал хороших длинных выходных.



Напомним, после шестидневной рабочей недели жители Башкирии отдохнуть сразу три дня: с 21 по 23 февраля.





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Фото: со страницы Радия Хабирова