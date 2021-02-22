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Радий Хабиров опубликовал фото со старшим сыном

Радий Хабиров опубликовал фото со старшим сыном

Уфа | 22 фев 2021 | 10:24

Глава Башкирии опубликовал на своих страницах в социальных сетях фото со старшим сыном. Радий Хабиров обнимает ребенка и улыбается.

— Дома, — коротко прокомментировал он снимок.

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Глава республики нередко делится со своими подписчиками личными фотографиями. Они, как правило, собирают немало лайков и позитивных отзывов.

Напомним, в январе руководитель республики стал отцом в четвертый раз. У него две дочери от первого брака и два сына — от второго.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: Vk, личная страница Радия Хабирова

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