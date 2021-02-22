Радий Хабиров опубликовал фото со старшим сыном
Уфа | 22 фев 2021 | 10:24
Глава Башкирии опубликовал на своих страницах в социальных сетях фото со старшим сыном. Радий Хабиров обнимает ребенка и улыбается.
— Дома, — коротко прокомментировал он снимок.
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Напомним, в январе руководитель республики стал отцом в четвертый раз. У него две дочери от первого брака и два сына — от второго.
Источник:
i-gazeta.com
Фото: Vk, личная страница Радия Хабирова
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