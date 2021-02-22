Радий Хабиров опубликовал фото со старшим сыном

Уфа | 22 фев 2021 | 10:24

Глава Башкирии опубликовал на своих страницах в социальных сетях фото со старшим сыном. Радий Хабиров обнимает ребенка и улыбается.



— Дома, — коротко прокомментировал он снимок.



Читайте также: Хабиров поздравил мужчин с Днем защитника Отечества

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Vk, личная страница Радия Хабирова

Глава республики нередко делится со своими подписчиками личными фотографиями. Они, как правило, собирают немало лайков и позитивных отзывов.Напомним, в январе руководитель республики стал отцом в четвертый раз. У него две дочери от первого брака и два сына — от второго.