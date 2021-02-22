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Радий Хабиров рассказал о подарке на 23 февраля

Радий Хабиров рассказал о подарке на 23 февраля

Уфа | 22 фев 2021 | 13:07

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о том, что он получил в подарок на 23 февраля. На фотографии, которую он выложил в социальных сетях, изображена книга «100 советов мэру» под авторством урбаниста Ильи Варламова и общественника Максима Каца.

«Тут вот на 23 февраля книгу подарили – «100 советов мэру»... Уже читаю третий час и сам себе удивляюсь... Во-первых, как человек, поработавший и в стройотряде, и мэром, и в большом регионе, честно скажу, недолюбливаю плодовитых писателей, которые, как любит говорить уважаемый мной Муртаза Губайдуллович, «тремя курами не командовали», да и в отношении родной Уфы авторы никогда не выбирали выражений, вытаскивая какую ниже историю из-под забора, и пытались формировать определенный флер... но! Книга, по мне – классная, очень просто, очень понятно, очень полезно написана», – поделился Радий Хабиров.

Глава Башкирии отметил, что в городах республики будет сложно сразу обустроить территорию, как в Москве или в Европе. Однако в книге Радий Хабиров увидел искреннее желание помочь городам России и выразил надежду, что авторы приедут в Уфу.

«А у нас впереди 450-летие Уфы. Может, джентльмены примут наше приглашение и приедут посмотреть, куда двигается Уфа, не погрязли ли мы в архаике старых представлений урбанистики, может, даже помогут добрым советом... Сочли бы за честь», – отметил Хабиров.
Руководитель региона добавил, что подарит эту книгу всем главам районов Башкирии на 23 февраля.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети Радия Хабирова

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