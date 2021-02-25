Хабиров вновь раскритиковал министра транспорта
Уфа | 25 фев 2021 | 14:21
Сегодня на совещании на дорогах республики разобрали ситуацию с массовым столкновением машин на трассе Уфа-Оренбург, произошедшем 23 февраля, где пострадали десять человек. Глава Башкирии Радий Хабиров остался недоволен докладом министра транспорта и поручил разобраться с тем, что в республике на многих трассах отсутствует фото-и видеофиксация.
Министр транспорта Алан Марзаев отметил, что причиной аварии стала неблагоприятная погода. Он также сообщил, что на этом участке дороги не было фото-и видеофиксации, так как трасса является федеральной и находится в ведении управления автомобильных дорог «Приуралье».
После он поручил разобраться, почему в соседнем Татарстане установлены камеры и на федеральных трассах, а в Башкирии этого нет, добавив, что это недоработка транспортного блока республиканского правительства.
Читайте также:Хабиров раскритиковал работу госкомитета по ЧС Башкирии