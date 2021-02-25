Хабиров вновь раскритиковал министра транспорта

Уфа | 25 фев 2021 | 14:21

Сегодня на совещании на дорогах республики разобрали ситуацию с массовым столкновением машин на трассе Уфа-Оренбург, произошедшем 23 февраля, где пострадали десять человек. Глава Башкирии Радий Хабиров остался недоволен докладом министра транспорта и поручил разобраться с тем, что в республике на многих трассах отсутствует фото-и видеофиксация.







Министр транспорта Алан Марзаев отметил, что причиной аварии стала неблагоприятная погода. Он также сообщил, что на этом участке дороги не было фото-и видеофиксации, так как трасса является федеральной и находится в ведении управления автомобильных дорог «Приуралье».

«Вы меня не учите, что к кому относится. Вы работаете министром транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана, значит, ответственность за все дороги республики – на вас», – отметил Радий Хабиров после выступления главы ведомства.

После он поручил разобраться, почему в соседнем Татарстане установлены камеры и на федеральных трассах, а в Башкирии этого нет, добавив, что это недоработка транспортного блока республиканского правительства.

«Не надо делить трассы на федеральные или республиканские. Все эти аварии происходят на территории Башкортостана, и мы с вами, а конкретно – Минтранс республики несёт за них ответственность, – подчеркнул Глава республики. – Поручаю совместно с межведомственным Советом общественной безопасности региона проработать вопрос по камерам и найти оптимальное решение. Комплексами фото- и видеофиксации у нас должны быть закрыты все дороги. До 1 сентября 2021 года вы должны установить не менее 100 камер на федеральных трассах», – отметил он.

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