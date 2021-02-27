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Хабиров внес новые изменения в указ о режиме повышенной готовности

Хабиров внес новые изменения в указ о режиме повышенной готовности

Коронавирус в Башкирии | 27 фев 2021 | 15:50

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Данный документ опубликован пресс-службой главы.

Согласно изменениям, теперь кинотеатры, театрально-концертные организации, дома культуры могут работать при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и при условии заполнения зрительских мест не более 85 процентов от вместимости зала. Такие же требования предъявляются к ночным клубам (дискотекам) и иным аналогичным объектам – они могут работать при соблюдении указанных мер.

Также разрешается проведение матчей Чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-Лиги, Континентальной хоккейной лиги, иных матчей чемпионатов России среди профессиональных спортивных команд, а также других соревнований и спортивных мероприятий. Их можно проводить при условии заполнения трибун не более 85 процентов.

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Однако согласно новым изменениям в указе, в республике рекомендуется отменить, а при невозможности – перенести деловые, культурные, развлекательные и спортивные мероприятия с количеством участников свыше 200 человек.

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Источник: gorobzor.ru

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