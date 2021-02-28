В Башкирии уволился Председатель Госкомитета по конкурентной политике Денис Булатов

| 28 фев 2021 | 13:45

Председатель Госкомитета по конкурентной политике Денис Булатов освобожден от своих обязанностей. Соответствующий документ за подписью Радия Хабирова опубликован на сайте правовой информации.







Отмечается, что Денис Булатов уволился по собственному желанию. Причина ухода не уточняется. Теперь исполнять обязанности главы госкомитета будет его первый заместитель Гульнара Сахабутбинова.



Напомним, Денис Булатов занял пост временного председателя госкомитета по мониторингу социально-экономического развития в 2019 году. Позже ему предложили должность руководителя госкомитета по конкурентной политике.





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Фото: из открытых источников