Руководитель Минтранса Башкирии Алан Марзаев написал заявление об отставке

Уфа | 01 мар 2021 | 10:11

В башкирском Белом доме станет вакантным кресло министра транспорта. Заявление об отставке написал Алан Марзаев, возглавляющий ведомство с 2020 года, тогда еще называвшееся Госкомитетом РБ по транспорту.







В Башкирию Алан Викторович приехал в 2019 году и некоторое время, прежде чем получить чиновничий пост, трудился помощником главы республики Радия Хабирова. А до того, как обосноваться в Уфе, г-н Марзаев возглавлял налоговую службу города Домодедово, расположенного в Московской области. Этот факт неоднократно становился поводом для критики Алана Викторовича, так как опыта работы в транспортной отрасли он не имел.



Интересно, что бывший подмосковный налоговик сменил на посту главного транспортника Башкирии Тимура Мухаметьянова, который также подвергался остракизму за отсутствие транспортных навыков.

Алану Марзаеву, когда он занял кресло сначала руководителя транспортного Госкомитета, а потом министра транспорта, также доставалось и от публики, и от главы региона Радия Хабирова. В октябре прошлого года Радий Фаритович даже заявил, что оценивает работу Алана Марзаева как «неудовлетворительную».



Стала ли неудовлетворительная работа причиной отставки, не сообщается.



Однако уже известно, кто займет должность, которую оставит Алан Марзаев. По данным осведомленных источников, новым министром транспорта Башкирии вновь станет «варяг», но уже из Москвы. И, якобы, появление этой новой кандидатуры и стало поводом для увольнения башкирского министра транспорта.









Еще один москвич, якобы, займет освободившуюся должность председателя Госкомитета по конкурентной политике – на днях заявление об отставке написал трудившийся на этом посту с 2019 года Денис Булатов.





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Фото: Фото "Эхо Москвы Уфа"