Максим Забелин назначен вице-премьером правительства

Министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин сегодня указом главы региона назначен заместителем премьер – министра правительства республики. Об этом кадровом решении на еженедельном оперативном совещании заявил Радий Хабиров.
Максим Забелин будет курировать вопросы демографии, здравоохранения, организации медицинской помощи населения, государственной семейной и социальной политики, труда и занятости населения.
Свое решение о назначение Забелина вице – премьером вместо Ленары Ивановой глава республики обосновал тем, что в этом году серьезной задачей является борьба со смертностью.