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Максим Забелин назначен вице-премьером правительства

Максим Забелин назначен вице-премьером правительства

Уфа | 01 мар 2021 | 10:27

Министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин сегодня указом главы региона назначен заместителем премьер – министра правительства республики. Об этом кадровом решении на еженедельном оперативном совещании заявил Радий Хабиров.

Максим Забелин будет курировать вопросы демографии, здравоохранения, организации медицинской помощи населения, государственной семейной и социальной политики, труда и занятости населения.

Свое решение о назначение Забелина вице – премьером вместо Ленары Ивановой глава республики обосновал тем, что в этом году серьезной задачей является борьба со смертностью.

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Источник: www.bashinform.ru

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