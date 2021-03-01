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Ленара Иванова освобождена от должности зампремьер-министра правительства Башкирии

Ленара Иванова освобождена от должности зампремьер-министра правительства Башкирии

Уфа | 01 мар 2021 | 10:30

Глава Башкирии Радий Хабиров освободил от должности заместителя премьер-министра правительства РБ Ленару Иванову. Об этом он сообщил на оперативном совещании.

«Указом главы РБ Ленара Иванова освобождена от должности премьер-министра РБ. Она остается в должности министра семьи, труда и социальной защиты населения», – сказал Хабиров.

Глава Башкирии выразил надежду, что несмотря на отстранение от одной должности, Иванова продолжит взаимодействие с Максимом Забелиным, который перешел на должность заместителя премьер-министра.


«Ленара Иванова у нас опытнейший министр и руководитель. Я полагаю, что ее компетенции позволят дальше так же эффективно вести этот вопрос. Я очень надеюсь, что вы выстроите рабочие деловые взаимоотношения с Максимом Васильевичем», – подытожил руководитель региона.
Ранее сообщалось о том, что руководитель Минтранса Башкирии Алан Марзаев написал заявление об отставке.

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Источник: gorobzor.ru

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