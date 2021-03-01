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Глава Башкирии рассказал о спектакле, который нужно посмотреть все школьникам

Глава Башкирии рассказал о спектакле, который нужно посмотреть все школьникам

Уфа | 01 мар 2021 | 10:54

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о спектакле, который, по его мнению, нужно обязательно посмотреть всем школьникам.

«23 февраля была постановка спектакля «Потомки Салавата не отступят». Мне удалось посмотреть с семьей этот спектакль. Я никогда не претендовал на то, чтобы быть знатоком киноискусства. Но я, на мой взгляд, что-то понимаю в воспитании детей. Поэтому я поручаю строем детей водить на этот спектакль, Чтобы они не ерунду всякую смотрели, где им голову морочат, а посмотрели, поплакали», — отметил Радий Хабиров.

Кроме того, Радий Хабиров заявил, что труппе театра необходимо выезжать в крупные города с этим спектаклем, чтобы детям не пришлось выезжать в столицу.  

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Источник: gtrk.tv

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