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В Башкирии вопросы образования будет курировать Азат Бадранов

В Башкирии вопросы образования будет курировать Азат Бадранов

Уфа | 01 мар 2021 | 11:07

Бадранов уже курирует в правительстве вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений.

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании объяви о том, что вице-премьер правительства Азат Бадранов будет курировать вопросы образования. Ранее вопросы образования в правительстве Башкирии курировала Ленара Иванова освобожденная сегодня от должности вице-премьера.

Напомним, ранее Азат Бадранов уже занимался вопросами образования в Башкирии. Так например он выступил ведущим спикером на пресс-конференции «Образование в Башкирии: плюсы и минусы слияния вузов».

Ранее сообщалось о том, что Максим Забелин назначен вице-премьером правительства.

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Источник: mkset.ru

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