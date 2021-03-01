В Башкирии вопросы образования будет курировать Азат Бадранов

Бадранов уже курирует в правительстве вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений.
Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании объяви о том, что вице-премьер правительства Азат Бадранов будет курировать вопросы образования. Ранее вопросы образования в правительстве Башкирии курировала Ленара Иванова освобожденная сегодня от должности вице-премьера.
Напомним, ранее Азат Бадранов уже занимался вопросами образования в Башкирии. Так например он выступил ведущим спикером на пресс-конференции «Образование в Башкирии: плюсы и минусы слияния вузов».