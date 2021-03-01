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Радию Хабирову сообщили шокирующую новость

Радию Хабирову сообщили шокирующую новость

Уфа | 01 мар 2021 | 12:16

Радий Хабиров сообщил на совещании в Правительстве Башкирии шокирующую новость. Ему сообщили о классе в одной из школ республики, в котором курят все дети кроме двоих. 

Он отметил, что туда уже сегодня проедет закрытая комиссия его контрольного управления. Глава Башкирии подчеркнул, что если этот факт будет установлен, то подчиненных ждет очень жесткий разговор. 

Радий Хабиров:

- У нас есть история, в школе восьмиклассницы девочки курят. Вроде ничего страшного, такое бывает. Но тут массово в одном классе только две девочки не курят. Это что такое?! Сегодня туда в закрытом режиме выйдет контрольное управление. Если я это установлю, будет разбор полетов.

Ранее сообщалось о том, что Главу Башкирии подставили с проектом IQ-парка в Уфе. Он отметил, что ему не нравится в этой истории.

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Источник: bash.news

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