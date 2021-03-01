Главе Башкирии вновь доложили о некачественном питании в школах

| 01 мар 2021 | 13:59

Глава Башкирии Радий Хабиров возмутился качеством школьного питания в учебных заведениях республики. Свое недовольство он выразил после услышанного на оперативном совещании в Правительстве РБ доклада на данную тему.







Так, согласно цифрам, предоставленным системой «Инцидент-менеджмент», больше всего недовольны качеством еды в Уфе и Уфимском районе, Стерлитамаке, Салавате, Нефтекамске и Октябрьском. Главная проблема, по словам родителей и школьников, в том, что еда невкусная, а чаще всего и холодная.



Так, в 160 лицее Уфы детей кормят «каменной» кашей, заявили родители. К тому же, они обвинили руководство школы в обмане, якобы для проверок еда готовится в разы лучше, чем на самом деле. Сервировка так же отличается, говорят ученики: брендированные тарелки с символикой доставали пару раз, в остальные дни детей кормят из обычной посуды. Данная информация привела Радия Хабирова в ярость.

Радий Хабиров, руководитель региона:



- «Это как объяснить? Что за бред такой мне рассказывают? Сегодня же проверьте и мне доложите. Я никогда, по-моему, не проявлял нездравый смысл. Если не успели закупить – дайте другие тарелки, чего мудрить. Или вы обманывали, что там пришли гости – тарелки такие показали»









Глава Башкирии заявил, что республика должна стать лучшей по качеству школьного питания по всей России. Он призвал глав муниципалитетов чаще общаться с родителями и школьниками, узнавать их предпочтения и слабые места на кухне. На данный момент работу в сфере питания Хабиров оценил как «слабенькую»

Радий Хабиров, руководитель региона:



«Я знаю свои недостатки, у меня их много. Но у меня есть один достаток, который называется упорство, я все равно добьюсь. Я каждый раз говорю, с вами или без, я добьюсь. Школьное питание будет лучшим в Российской Федерации. Вы должны это делать, я не отстану от этих дел. Я знаю, что мы не можем жареное, соленое давать. Но макароны слипшиеся, если их правильно готовить, они не будут слипшимися. И, наверное, холодное, поэтому [возмущаются]. Давайте так, достаточно, а то мы тут горячиться все начнем. Работа пока слабенькая, мы ничего нового не видим»

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