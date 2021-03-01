Главе Башкирии вновь доложили о некачественном питании в школах
| 01 мар 2021 | 13:59
Глава Башкирии Радий Хабиров возмутился качеством школьного питания в учебных заведениях республики. Свое недовольство он выразил после услышанного на оперативном совещании в Правительстве РБ доклада на данную тему.
Так, согласно цифрам, предоставленным системой «Инцидент-менеджмент», больше всего недовольны качеством еды в Уфе и Уфимском районе, Стерлитамаке, Салавате, Нефтекамске и Октябрьском. Главная проблема, по словам родителей и школьников, в том, что еда невкусная, а чаще всего и холодная.
Так, в 160 лицее Уфы детей кормят «каменной» кашей, заявили родители. К тому же, они обвинили руководство школы в обмане, якобы для проверок еда готовится в разы лучше, чем на самом деле. Сервировка так же отличается, говорят ученики: брендированные тарелки с символикой доставали пару раз, в остальные дни детей кормят из обычной посуды. Данная информация привела Радия Хабирова в ярость.
Радий Хабиров, руководитель региона:
Радий Хабиров, руководитель региона:
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