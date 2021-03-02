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Глава Башкирии продлил коронавирусные выплаты для медиков до середины лета 2021 года

Глава Башкирии продлил коронавирусные выплаты для медиков до середины лета 2021 года

Уфа | 02 мар 2021 | 14:36

Глава Башкирии Радий Хабиров до 30 июня 2021 года продлил срок действия стимулирующих выплат для медиков, лечащих пациентов с коронавирусом. Соответствующий указ, датированный 1 марта, был опубликован на портале правовой информации.

В документе прописано, какие суммы предусматриваются для выплат медикам в зависимости от их категории. Деньги выплачиваются за одну нормативную смену (1/5 рабочего времени в неделю).

Врачи и медицинские работники с высшим образованием получат надбавку в 1 тысячу рублей, средний медперсонал – 600 рублей и младший – 200 рублей.

Ответственность за корректность начислений и своевременность предоставления выплат несут руководители медицинских организаций.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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