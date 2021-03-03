Хабиров подписал распоряжение о праздновании Дня Победы в 2021 году

Уфа | 03 мар 2021 | 14:08

Глава Башкирии Радий Хабиров 2 марта подписал распоряжение о праздновании Дня Победы в республике. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.







Согласно распоряжению, в республике будет организован ряд праздничных мероприятий. Так, 7 мая в государственном концертном зале «Башкортостан» состоится праздничный концерт. 9 мая будут организованы церемония возложения цветов и венков в мемориальном комплексе парка Победы, почётный караул у Вечного огня, могилы М. Гареева, бюстов М. Шаймуратова и Т. Кусимова на аллее Славы и у памятников Труженикам тыла в парке Победы, парад военнослужащих, выставка военной техники и ретроавтомобилей, проведение патриотической акции «Бессмертный полк».

Администрациям районов рекомендовано провести благоустройство воинских захоронений, а также территорий, примыкающих к мемориалам и обелискам, поддержать акцию «Бессмертный полк» и другие культурно-массовые мероприятия.



Отмечается, что чествование фронтовиков и тружеников тыла будет проходить при строгом соблюдении санитарно-гигиенических норм.

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