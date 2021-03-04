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Хабиров обещал решить проблемы дольщиков до конца 2023 года

Хабиров обещал решить проблемы дольщиков до конца 2023 года

Уфа | 04 мар 2021 | 14:02

Глава Башкирии Радий Хабиров накануне, 3 марта, заявил, что проблему с обманутыми дольщиками планируется решить до конца 2023 года. Руководитель региона отметио, что «эта цифра не взята с неба», а исходя из поручения Владимира Путина. 

«У нас 128 проблемных домов. И каждый объект уникален в своей «кривизне» – я имею в виду неправильность документов, попытки «увести» реальную действительность, спрятать какие-то негативные факты. Каждый дом нужно было «расшивать», потому что, прежде чем государство начинает платить за этот дом и достраивать его, мы должны понять, что там происходит. Было очень много жульнических схем, много обманов. Одна из важных составляющих нашего общения сегодня – и мы особо обратили на это внимание – что и республика, и правоохранительные структуры должны гораздо активнее проводить работу с теми лицами, которые привели к тому, что у нас появились обманутые дольщики», – отметил Радий Хабиров.

Глава региона напомнил, что два с половиной года назад в Башкирии было более 10 тысяч обманутых дольщиков, добавив, что люди, которые в этом виновны, «должны понести ответственность». 

«Кроме того, мы больше не должны допустить, чтобы недобросовестные застройщики приходили на нашу территорию», – подчеркнул он.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-службы главы Башкирии

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