Радий Хабиров: "Сегодня выходной день, и сегодня я не Глава региона, а обычный турист"

| 06 мар 2021 | 11:11

Глава Башкирии Радий Хабиров решил больше узнать о туристических возможностях региона. Вместе с супругой Каринэ Хабировой он проводит сегодняшний выходной как обычный турист в регионе.



«Сегодня выходной день, и сегодня я не Глава региона, а обычный турист - мы с женой едем посмотреть одну достопримечательность в Башкортостане и будем вам об этом рассказывать. У меня есть и скрытая цель - буду продвигать туристические возможности нашей республики», - написал он на своей странице Вконтакте.



Радий Хабиров также пообещал делиться впечатлениями со своими подписчиками в течение поездки.







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Фото: скрин видео

Видео: VK | Радий Хабиров