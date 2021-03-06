Радий Хабиров: "Сегодня выходной день, и сегодня я не Глава региона, а обычный турист"
| 06 мар 2021 | 11:11
Глава Башкирии Радий Хабиров решил больше узнать о туристических возможностях региона. Вместе с супругой Каринэ Хабировой он проводит сегодняшний выходной как обычный турист в регионе.
«Сегодня выходной день, и сегодня я не Глава региона, а обычный турист - мы с женой едем посмотреть одну достопримечательность в Башкортостане и будем вам об этом рассказывать. У меня есть и скрытая цель - буду продвигать туристические возможности нашей республики», - написал он на своей странице Вконтакте.
Радий Хабиров также пообещал делиться впечатлениями со своими подписчиками в течение поездки.