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Радий Хабиров: "Сегодня выходной день, и сегодня я не Глава региона, а обычный турист"

Радий Хабиров: "Сегодня выходной день, и сегодня я не Глава региона, а обычный турист"

| 06 мар 2021 | 11:11

Глава Башкирии Радий Хабиров решил  больше узнать о туристических возможностях региона. Вместе с супругой Каринэ Хабировой он проводит сегодняшний выходной как обычный турист в регионе.

«Сегодня выходной день, и сегодня я не Глава региона, а обычный турист - мы с женой едем посмотреть одну достопримечательность в Башкортостане и будем вам об этом рассказывать. У меня есть и скрытая цель - буду продвигать туристические возможности нашей республики», - написал он на своей странице Вконтакте.

Радий Хабиров также пообещал делиться впечатлениями со своими подписчиками в течение поездки.


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Источник: gorobzor.ru
Фото: скрин видео
Видео: VK | Радий Хабиров

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