Стало известно, куда Радий Хабиров поехал с семьей в выходной

Мелеузовский район | 06 мар 2021 | 13:19

Ранее мы писали, что Радий Хабиров сегодня простой турист и поехал с женой путешествовать по Башкирии. При этом, г-н Хабиров едет за рулем, а его супруга Карина снимает фото и видео семейного путешествия.







Спустя два часа после опубликования поста Хабиров не выдержал и рассказал, куда поехал с семьей.

- Сам себе удивляюсь, как я держался, почти два часа не раскрывал секрет, куда мы едем. А едем мы на самом деле в Мелеузовский район, вернее, уже в нём находимся. Едем мы в замечательное село Воскресенское, - написал в «Вконтакте» глава региона. - Мне очень стыдно признаться, но я ни разу там не был. Причём это на границе с моей родиной.

По его словам, село Воскресенское - уникальнейшее, с глубоким историческим содержанием. В частности, один из первых медеплавильных заводов на Южном Урале построили именно в этом селе. И судьба этого завода была очень непростой. Его несколько раз сжигали, уничтожали. Пугачёв захватывал этот завод, и здесь отливали пушки и мортиры для его армии.

- Теперь немного о другом. Иногда бывает, что история не щадит населённый пункт. Во время войны произошёл удивительный случай. Сюда эвакуировали московскую художественную школу. И дети, которые подавали надежды, будущие художники, которые потом прославились своей живописью, попали в Воскресенское из Москвы, - поделился Хабиров. - Сейчас там филиал нашего музея имени Нестерова. Тоже хотим посмотреть.

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Фото: скрин видео

Видео: VK | Радий Хабиров