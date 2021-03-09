Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » Хабиров призвал Минздрав быть готовым экстренно развернуть койки

Хабиров призвал Минздрав быть готовым экстренно развернуть койки

Хабиров призвал Минздрав быть готовым экстренно развернуть койки

Коронавирус в Башкирии | 09 мар 2021 | 10:40

На оперативном совещании в правительстве Максим Забелин рассказал о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе. По данным регионального Минздрава, на 9 часов 9 марта в Башкирии зарегистрировано 29 790 подтвержденных случаев COVID-19.

Суточный прирост составил 133 человека. С выздоровлением выписаны 23 980 граждан, что составляет 81% от общего числа заболевших. 270 человек остаются в больницах, из них – 29 в отделениях интенсивной терапии.

За все время пандемии проведено 2 580 119 ПЦР-тестов. Продолжается вакцинация против коронавируса. 100 тысяч жителей Башкирии прошли первый этап, 46 тысяч человек – второй. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что, несмотря на стабилизацию ситуации, ослаблять режим не планируется.


— Мы приняли решение сокращать коечный фонд, но будет просьба. В Москве тоже сокращают, но по щелчку на следующий день снова начинает работать инфекционный госпиталь. Мы тоже должны в этом режиме жить. Мы не знаем, как ситуация может повернуться, могут быть самые неожиданные сценарии. Но надеемся, конечно, на лучшее, но запас коек должен быть, — отметил Радий Хабиров. — Я не сторонник сейчас широко открываться. Масочный режим никто не отменял. Внимательно надо отследить ситуацию с самоизоляцией граждан 65+.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: