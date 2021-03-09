Хабиров призвал Минздрав быть готовым экстренно развернуть койки

Коронавирус в Башкирии | 09 мар 2021 | 10:40

На оперативном совещании в правительстве Максим Забелин рассказал о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе. По данным регионального Минздрава, на 9 часов 9 марта в Башкирии зарегистрировано 29 790 подтвержденных случаев COVID-19.







Суточный прирост составил 133 человека. С выздоровлением выписаны 23 980 граждан, что составляет 81% от общего числа заболевших. 270 человек остаются в больницах, из них – 29 в отделениях интенсивной терапии.



За все время пандемии проведено 2 580 119 ПЦР-тестов. Продолжается вакцинация против коронавируса. 100 тысяч жителей Башкирии прошли первый этап, 46 тысяч человек – второй. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что, несмотря на стабилизацию ситуации, ослаблять режим не планируется.





— Мы приняли решение сокращать коечный фонд, но будет просьба. В Москве тоже сокращают, но по щелчку на следующий день снова начинает работать инфекционный госпиталь. Мы тоже должны в этом режиме жить. Мы не знаем, как ситуация может повернуться, могут быть самые неожиданные сценарии. Но надеемся, конечно, на лучшее, но запас коек должен быть, — отметил Радий Хабиров. — Я не сторонник сейчас широко открываться. Масочный режим никто не отменял. Внимательно надо отследить ситуацию с самоизоляцией граждан 65+.

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