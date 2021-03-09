Глава Башкирии сообщил о начале ямочного ремонта

Уфа | 09 мар 2021 | 10:52

Глава Башкирии Радий Хабиров во время оперативного совещания в правительстве РБ сообщил о начале ямочного ремонта. По его словам, уже пора проводить эту работу.







— Весна, асфальт начинает рвать, даже по федеральным трассам нет-нет кое-где появляются небольшие ямы, трещины. Весна для нас — это начало ямочного ремонта. Мы должны организованно его начать со всеми нашими инструментами, всевозможными приложениями. Солнышко припекает, дороги открываются. Все те ямы, которые были забиты льдом, снегом, открываются. Люди очень нервно на это реагируют. Они свои машины убивают. К ямочному ремонту прошу вас очень серьезно подойти. В прошлом году нам это удалось.

Глава РБ напомнил, что вопрос ямочного ремонта дорог будет рассматриваться через неделю на «Транспортоном часе».



Также Радий Хабиров добавил об установке 800 новых камер на дорогах.

— Надо оперативнее работать. Постепенно нормальный стиль вождения в республике сформируем. Не сразу люди к этому приходят, сначала через кошелек, потом уже появляется культура вождения. У нас довольно большое количество людей на федеральных трассах бьется.

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