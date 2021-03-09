И. о. министра ЖКХ Башкирии назначили Ирину Голованову

аппарат Правительства Республики Башкортостан | 09 мар 2021 | 11:51

Исполняющим обязанности министра ЖКХ Башкирии стала Ирина Голованова, которая ранее пребывала в должности первого заместителя главы ведомства с 2019 года.







О ее назначении стало известно сегодня, 9 марта, на оперативке в региональном правительстве. На слайде, который показывали параллельно выступлению Головановой, отразилась ее новая должность. Однако официально перед участниками совещания ее никто не представил.

— Ирина Александровна Голованова, к вам обращаюсь, — сказал глава Башкирии Радий Хабиров. — На следующей неделе доложите о начале ремонтов подъездов, выделены довольно большие деньги, поэтому за весенне-летний период вы все работы должны завершить.

Чиновница закончила БГАУ по специальности «бухгалтерский учет» в 1999 году. Трудовую деятельность начала за 6 лет до выпуска в Ермолаевском отделении Агропромбанка «Башкирия». Позже она работала в Кумертауском филиале «Социнвестбанка». Далее ее деятельность так и была связана с агрокомплексом до 2008 года, тогда она перешла в Федерацию профсоюзов республики и через пять лет стала заместителем главы администрации города Кумертау. Ее карьера стремительно шла вверх, и в 2018 году Голованова стала первым помощником заместителя премьер-министра региона Ленары Ивановой.

Читайте также: Суд избрал меру пресечения министру ЖКХ Башкирии Борису Беляеву

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram