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Главным федеральным инспектором по Башкирии назначили Алексея Касьянова

Главным федеральным инспектором по Башкирии назначили Алексея Касьянова

Уфа | 11 мар 2021 | 14:59

В Башкирии назначили нового главного федерального инспектора по Башкирии. Как сообщает ИА «Башинформ», им стал секретарь Межведомственного совета общественной безопасности РБ Алексей Касьянов.

Уточняется, что Михаил Закомалдин, проработавший главным федеральным инспектором с февраля 2016 года, ушел в отставку. 

Справка:
Алексей Касьянов родился 24 мая 1975 года в Уфе. Окончил Башкирский государственный университет. В1996 году Касьянов начал работать следователем прокуратуры Калининского района Уфы. Позже работал следователем прокуратуры Уфы, следователем по особо важным делам прокуратуры республики. В 2004 году возглавил отдел по расследованию особо важных дел прокуратуры, в 2006–2007 годах являлся заместителем прокурора республики. В 2007–2015 годах — возглавлял региональное управление СК. В июне 2016 года Алексей Касьянов возглавил республиканский межведомственный Совет общественной безопасности.


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Источник: gorobzor.ru
Фото: «Персона инфо»

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