В Москве задержали депутата из Башкирии Дмитрия Чувилина

В Москве правоохранительные органы задержали депутата Курултая РБ Дмитрия Чувилина на форуме «Муниципальная Россия». Об этом парламентарий сообщил на своей странице в социальных сетях. Он записал видео, где рассказал, что находится в полицейском спецтранспорте.
«Вот я в автозаке, пожалуйста. Куда повезут, скорее всего в Перово. Кто задержал не знаю, не представлялся. Скорее всего, меня похитили, так что»,— заявил Дмитрий Чувилин.
Также сообщается о задержании помощника депутата Кирилла Кольцова, активиста Руслана Нуртдинова и других участников форума муниципальных депутатов.