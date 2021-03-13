Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » В Москве задержали депутата из Башкирии Дмитрия Чувилина

В Москве задержали депутата из Башкирии Дмитрия Чувилина

В Москве задержали депутата из Башкирии Дмитрия Чувилина

Уфа | 13 мар 2021 | 15:12

В Москве правоохранительные органы задержали депутата Курултая РБ Дмитрия Чувилина на форуме «Муниципальная Россия». Об этом парламентарий сообщил на своей странице в социальных сетях. Он записал видео, где рассказал, что находится в полицейском спецтранспорте.

«Вот я в автозаке, пожалуйста. Куда повезут, скорее всего в Перово. Кто задержал не знаю, не представлялся. Скорее всего, меня похитили, так что»,— заявил Дмитрий Чувилин.

Также сообщается о задержании помощника депутата Кирилла Кольцова, активиста Руслана Нуртдинова и других участников форума муниципальных депутатов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: