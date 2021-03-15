Глава Башкортостана опасается очередного ввоза коронавирусной инфекции

Коронавирус в Башкирии | 15 мар 2021 | 10:31

15 марта в правительстве Башкирии состоялось традиционное оперативное совещание. Глава региона Радий Хабиров начал встречу с мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. С докладом выступил министр здравоохранения Максим Забелин.







На 9 часов 15 марта в Башкирии зарегистрировано 30 559 случаев инфицирования COVID-19. Суточный прирост составил 125 человек. Выписались 82% от общего числа заболевших. В госпиталях остаются 267 пациентов, 30 из них находятся в тяжелом состоянии. Проведено 2 623 881 тестов за год пандемии. 111 тысяч граждан привились первым компонентом «Спутника V», завершили вакцинацию 65 тысяч жителей.





— Я на что хотел обратить внимание. Ситуация по цифрам неплохая, мы видим, что инфекция отступает. Но что-то уж больно тревожно мне. У меня на душе очень тревожно. Когда смотрю новости, там все очень сложно, страны заново закрываются, — отметил Радий Хабиров. — Учитывая, что и аэропорт у нас работает в режиме вылетов за рубеж. Может, выборочно сделать проверки? Пару рейсов, чтобы не было входа инфекции. Смертность- то от коронавируса не отступает, по несколько человек каждую неделю хороним.

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