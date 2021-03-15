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Экс-глава госкомитета по туризму Башкирии получил должность в Минэкологии

Экс-глава госкомитета по туризму Башкирии получил должность в Минэкологии

| 15 мар 2021 | 21:01

Бывший глава Госкомитета по туризму Салават Нафиков получил работу в Министерстве природопользования и экологии. По сообщению пресс-службы ведомства, чиновник назначен на должность руководителя  дирекции по особо охраняемым природным территориям.

Отметим, ранее сообщалось, что Салават Нафиков оставил свой пост по личным причинам. На оперативном совещании в правительстве Башкирии руководитель региона Радий Хабиров назначил в качестве нового руководителя комитета Эльмиру Туканову

Салават Нафиков окончил  Уфимский государственный нефтяной технический университет. Он за 13 лет своей карьеры успел поработать в уфимской поликлинике № 48, на предприятии «Башкирнефтепродукт», в санатории  «Якты-Куль». С последнего места работы в 2019 году Салават Нафиков был назначен председателем госкомитета по туризму.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети

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