Экс-глава госкомитета по туризму Башкирии получил должность в Минэкологии

| 15 мар 2021 | 21:01

Бывший глава Госкомитета по туризму Салават Нафиков получил работу в Министерстве природопользования и экологии. По сообщению пресс-службы ведомства, чиновник назначен на должность руководителя дирекции по особо охраняемым природным территориям.







Отметим, ранее сообщалось, что Салават Нафиков оставил свой пост по личным причинам. На оперативном совещании в правительстве Башкирии руководитель региона Радий Хабиров назначил в качестве нового руководителя комитета Эльмиру Туканову.

Салават Нафиков окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет. Он за 13 лет своей карьеры успел поработать в уфимской поликлинике № 48, на предприятии «Башкирнефтепродукт», в санатории «Якты-Куль». С последнего места работы в 2019 году Салават Нафиков был назначен председателем госкомитета по туризму.





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Фото: соцсети