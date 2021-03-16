В Башкирии переименуют карту "Алга"

| 16 мар 2021 | 11:59

Накануне в правительстве прошел «Транспортный час» под председательством руководителя региона Радия Хабирова. В ходе встречи министр цифрового развития Геннадий Разумикин заявил, что транспортную карту «Алга» ждет ребрендинг.







Во-первых, она будет называться Карта жителя «Алга Башкортостан». Во-вторых, карта даст скидки на посещение концертов, музеев, театров, а также организаций торговли и сферы услуг. Вероятно, она же заменит «Карту школьника». Стоит отметить, что на 15 марта 2021 года в республике выпустили один миллион карт «Алга».





— Карта стала очень удобным инструментом для людей, сегодня этот проект показывает хорошую экономику. Поэтому при выборе новых сервисов важно ориентироваться на запросы наших жителей, — отметил Радий Хабиров.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram