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Глава Башкортостана вновь изменил указ о режиме повышенной готовности

Глава Башкортостана вновь изменил указ о режиме повышенной готовности

Коронавирус в Башкирии | 16 мар 2021 | 14:16

Глава Башкирии Радий Хабиров вновь внес поправки в режим повышенной готовности из-за коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Так, появилось новое ограничение для школьных столовых: их заполняемость должна составлять не более 85 процентов.

Кинотеатры, театры, концертные объединения и другие подобные объекты могут работать без ограничений – они обязаны лишь выполнять требования Роспотребнадзора.

Также в документе сказано, что режима самоизоляции должны придерживаться лица от 65 лет и старше, а также люди с хроническими заболеваниями. Такой режим должен сохраняться до 25 марта.

Кроме того, в указе появилась хорошая новость для болельщиков: заполняемость «Уфы-Арены», «Нефтяника» и других стадионов теперь может составлять 100 процентов. При этом сохраняется необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

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Источник: gorobzor.ru

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