Главой Иглинского района Башкирии станет Гюзель Насырова

Иглинский район | 17 мар 2021 | 09:31

В Башкирии пост руководителя крупной районной администрации достанется женщине. Главой Иглинского района станет Гюзель Насырова, которая сегодня работает первым заместителем управляющего делами главы РБ. Все эксперты характеризуют Гюзель Раисовну как весьма боевую и требовательную даму, которая ударно трудится в башкирском Белом доме со времен первого президента региона Муртазы Рахимова. Г-жа Насырова сменит посту районного начальника 44-летнего Николая Самойленко, который получил кресло мэра Иглино в декабре 2018 года. По слухам, Николай Николаевич уходит в отставку из-за уголовного преследования – силовики потребовали от местных депутатов освободить г-на Самойленко от занимаемой должности.







По данным правоохранителей, районный глава может быть замешан в вымогательстве двух миллионов рублей у местного предпринимателя за выдачу лицензии на разработку карьера. Бизнесмен, надеявшийся получить разрешительные документы на недропользование, сообщил о готовящейся взятке в правоохранительные органы, и в августе прошлого года оперативники взяли с поличным посредника. Задержанный мужчина подтвердил, что деньги предназначались районному начальнику – сегодня по этому факту идет расследование. И, как сообщают осведомленные источники, в ближайшее время Николаю Самойленко могут предъявить обвинение в получении взятки в крупном размере.

Интересно, что до получения поста районного начальника г-н Самойленко занимался успешной торговлей продуктами питания и избирался депутатом Госсобрания РБ. Когда он возглавил Иглино, наблюдатели гадали, зачем человеку, состоявшемуся в бизнесе и политике, понадобилась районная власть. И, судя по всему, удачливому предпринимателю теперь не удастся сделать чиновничью карьеру.



Между тем, Иглинский район, расположенный всего лишь в 30 километрах от Уфы, считается одним из коррупциогенных из-за наличия здесь массы интересантов в пригородной земле, а потом и сложным в управленческом плане. Скандалы сотрясают эту территорию уже много лет, а уголовных дел против чиновников местной мэрии возбуждалось больше, чем где-либо.









Тем не менее, эксперты считают Гюзель Насырову, которую прочат на должность иглинского мэра, сильным руководителем, и уверены, что она справится, как с коррупционными факторами, так и многочисленными интересами различных групп влияния.





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