Из уфимской мэрии уволился пресс-секретарь Марсель Байдавлетов

Уфа | 17 мар 2021 | 10:13

Пресс-секретарь администрации столица Башкирии Марсель Байдавлетов уволился по собственному желанию. Об этом экс-чиновник объявил на своей странице в социальных сетях.







По его словам, город-миллионик, как Уфа, это «живой организм», который задает «ритм жизни». Он отметил, что от этого становится скучно. Мужчина поблагодарил коллег и начальство за работу и доверие.





«Завершаем трудовые будни в администрации нашей столицы. Город-миллионник – это есть «живой» организм, который постоянно держит тебя в тонусе и задает ритм жизни. Мне кажется, его хватит ещё на долгие годы. Уже становится скучно. Но теперь выдыхаем и идем дальше! Благодарю коллег и руководителей за доверие и поддержку! Без команды (одному) невозможно удержать фронт работы и всё остальное! Теперь только алға!! Ну и несколько рабочих моментов в ленту на память от коллег», — заявил Марсель Байдавлетов.

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Фото: соцсети