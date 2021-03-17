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Руслан Цагельник назначен руководителем Управления капитального строительства Башкирии

Руслан Цагельник назначен руководителем Управления капитального строительства Башкирии

| 17 мар 2021 | 11:09

Временно исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Егор Родин назначил руководителя Управления капитального строительства. Должность после конкурсных процедур получил Руслан Цагельник.

О карьерном пути чиновника известно немного. Он родился и вырос в Амурской области. В 2008 году окончил  Уфимский государственный нефтяной университет. Затем работал мастером строительно-монтажных работ. С 2011 по 2013 годы трудился в филиале «АРГОС»-Прометей». В 2016 году начал работать в управлении капитального строительства.

Напомним ранее сообщалось о том, что в Демском районе Уфы выявлены нарушения и факт мошенничества при строительстве детского сада. Управление капитального строительства заключило контракты на возведение социального объекта. Стоимость работ оценивалась в 227 млн рублей. Как выяснилось, детский сад не был до конца построен, однако в 2019 году Управление капстроительства Башкирии приняло здание и оплатило работы. Чуть ранее сообщалось, что экс-министр строительства и архитектуры Рамзиль Кучарбаев стал фигурантом уголовного дела по статье злоупотребление должностными полномочиями. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: из открытых источников

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