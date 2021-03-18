Алексей Дербеко станет новым заммэра Уфы

Уфа | 18 мар 2021 | 15:05

Новым заместителем главы администрации Уфы станет Алексей Дербеко. Сообщение об этом было опубликовано в одном из телеграм-каналов со ссылкой на собственный источник.







Алексей Дербеко ранее занимал пост замглавы администрации Советского района столицы республики, а также заместителя начальника управления Главы Башкортостана по социальным коммуникациям. Он не публичный политик, но является одним из первых членов команды Радия Хабирова. Работал над созданием в регионе системы «Инцидент менеджмента», развивал направления Центра управления Республики Башкортостан.

По предварительной информации, Алексей Дербеко займет должность заместителя Сергея Грекова по связям с общественностью. При этом вице-мэр Алина Сулейманова останется на своем посту. Она будет заниматься социальными вопросами, на ее попечении останутся школы и детские сады.





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Фото: из личного архива Алексея Дербеко