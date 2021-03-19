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Премьер-министр Башкирии будет курировать вопросы печати и СМИ

Премьер-министр Башкирии будет курировать вопросы печати и СМИ

| 19 мар 2021 | 16:26

Сегодня, 19 марта, на портале правовой информации появился указ главы Башкирии Радия Хабирова о распределении обязанностей в региональном правительстве. Дополнительная нагрузка перешла, согласно документу, премьер-министру Андрею Назарову.

Теперь Назаров будет курировать вопросы печати и СМИ, регулировать сферу массовых коммуникаций, издательско-полиграфической деятельности и распространения печатной продукции. Ранее эти обязанности были возложены на вице-премьера Азата Бадранова.

Премьер-министр также будет контролировать государственные  и муниципальные закупки, содействовать развитию конкуренции, курировать  деятельность госкомитета по конкурентной политике. Эти вопросы ранее были закреплены за  Илшатом Тажитдиновым.

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Источник: gorobzor.ru

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