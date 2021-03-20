Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня празднует 57 день рождения

Уфа | 20 мар 2021 | 18:03

Глава Башкирии Радий Хабиров 20 марта отмечает свой день рождения. В качестве подарка его супруга Каринэ испекла торт и украсила его цитатой Михаила Булгакова из любимого в их семье романа «Мастер и Маргарита».







Г-н Хабиров 20 марта отмечает 57-летие. Некоторые политики и руководители башкирских ведомств поздравили его в социальных сетях. Также, глава региона получает поздравления от простых жителей республики.



Стало известно, что подарила Радию Фаритовичу первая леди Башкирии. Каринэ Хабирова испекла торт, украсив его голубикой и другими ягодами. Кроме того, украшением кулинарного шедевра является цитата писателя Михаила Булгакова из любимого в их семье романа «Мастера и Маргариты» - «Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла?».





- Немного личного... Это традиционный торт от жены и, конечно, с традиционными шедеврами из "Мастера и Маргариты"... на мой взгляд, очень умные слова и есть над чем задуматься... Спасибо за поздравления! С уважением!, - поделился руководитель Башкирии в соцсетях.

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