Радий Хабиров заявил о низком уровне зарплат в Башкирии

Уфа | 22 мар 2021 | 11:16

Глава Башкирии Радий Хабиров сеголня, 22 марта, на оперативном совещании в правительстве республики затронул вопросы зарплат в регионе. По его словам, в районах часто предлагают низкий уровень заработка.







«Знаете, парадоксальная ситуация. Я в прошлой-позапрошлой неделе был и в Ишимбае, с главой разговаривал, и в Кумертау с главой разговаривал. И тот, и другой мне дружно говорят, вот например, у них там развивается швейное производство. В Ишимбае мне Азамат Фаритович сказал, мне, говорит, нужно 200 швей, мы не можем найти, в то же время люди не идут. Я на это как сказал: «Слушайте на ваши 15-17 тысяч рублей люди уже не пойдут», – сообщил глава.

Руководитель региона отметил, что экономику в республике нужно развивать таким образом, чтобы предлагать достойную зарплату. В качестве примера он привел швейное производство, где заработок доходит до 27 тысяч рублей. «Вот это уже куда ни шло», – отметил Хабиров.

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