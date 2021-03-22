Премьер-министр Башкирии уволил главу Жилстройнадзора Ильдара Шафикова

Уфа | 22 мар 2021 | 20:56

Андрей Назаров уволил 38-летнего руководителя Госкомитета по жилищному и строительному надзору Ильдара Шафикова. Об этом сообщает «РБК-Уфа». По данным издания, премьер-министр Башкирии поручил чиновнику написать заявление об увольнении после окончания президиума правительства.







Уточняется, что отставка Ильдара Шафикова связана с неэффективным реагированием комитета на поручение башкирского кабмина разобраться с повышенным платежками за отопление. Согласно проверке ведомства, нарушения были выявлены в 400 домах региона. Отмечается, что сотрудники Госкомитета не выезжали на место, а работали, основываясь на отчеты от управляющих компаний.

Напомним, ранее сообщалось, что завышенные счета за отопление начали приходить жителям региона за декабрь. Радий Хабиров ранее заявил, что ему стыдно за чиновников, которые допустили нарушения в завышенных платежках за отопление. Глава Башкирии на оперативном совещании от 1 февраля заявил, что предприятия должны начать реализовывать перерасчеты за отопление. Позже отмечалось, что 500 человек в Уфе получат перерасчет за отопление.

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