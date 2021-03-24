В Госдуме предложили изымать неподтвержденные доходы со счетов чиновников

| 24 мар 2021 | 21:19

Правительство предложило изымать в пользу государства деньги со счетов чиновников, которые превышают их официальные доходы. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.







Поправки планируется внести в два Федеральных закона — «О банковской деятельности» и «О противодействии коррупции». «Изменения предполагают появление нормы, согласно которой деньги чиновников можно будет изымать в том случае, если на их банковских счетах окажется сумма, превышающая официальный доход за последние три года, а законность получения денег не будет подтверждена», — пишут РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Новые правила могут коснуться не только счетов чиновника, но и его супруги и несовершеннолетних детей. Если госорганы заметят, что за год на их счета поступила сумма, превышающая общий доход за три года, данные будут переданы в прокуратуру. В этом случае госслужащим нужно будет доказать, что средства получены законным путём.

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Фото: newsbash.ru

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении закон о «случайно коррупции». По словам заместителя министра юстиции РФ Андрея Логинова, поправки в антикоррупционном законе призваны обезопасить чиновников, которые ошибочно могут быть обвинены в получении взятки.