Главный архитектор Уфы Олег Байдин заявил об отставке

Уфа | 25 мар 2021 | 14:01

Олег Байдин уходит с поста главного архитектора Уфы. Об этом сообщили в мэрии сегодня, 25 марта.



По словам чиновников, Байдин сам подал заявление об отставке. Исполнение обязанностей главного архитектора башкирской столицы временно переходит его заместителю Ильдару Хайбуллину.



— Байдин О. А. написал заявление на отпуск с последующим увольнением. С сегодняшнего дня он находится в отпуске, — сообщили в пресс-службе администрации.

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