Главный архитектор Уфы Олег Байдин заявил об отставке
Уфа | 25 мар 2021 | 14:01
Олег Байдин уходит с поста главного архитектора Уфы. Об этом сообщили в мэрии сегодня, 25 марта.
По словам чиновников, Байдин сам подал заявление об отставке. Исполнение обязанностей главного архитектора башкирской столицы временно переходит его заместителю Ильдару Хайбуллину.
— Байдин О. А. написал заявление на отпуск с последующим увольнением. С сегодняшнего дня он находится в отпуске, — сообщили в пресс-службе администрации.
Источник:
ufa1.ru
Читайте также