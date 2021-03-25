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Главный архитектор Уфы Олег Байдин заявил об отставке

Главный архитектор Уфы Олег Байдин заявил об отставке

Уфа | 25 мар 2021 | 14:01

Олег Байдин уходит с поста главного архитектора Уфы. Об этом сообщили в мэрии сегодня, 25 марта.

По словам чиновников, Байдин сам подал заявление об отставке. Исполнение обязанностей главного архитектора башкирской столицы временно переходит его заместителю Ильдару Хайбуллину.

— Байдин О. А. написал заявление на отпуск с последующим увольнением. С сегодняшнего дня он находится в отпуске, — сообщили в пресс-службе администрации.

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Источник: ufa1.ru

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