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Ограничения из-за коронавируса в России могут снять уже этим летом

Ограничения из-за коронавируса в России могут снять уже этим летом

Коронавирус в Башкирии | 29 мар 2021 | 09:36

В Башкирии, как и по всей стране, ограничение, введенные из-за коронавируса могут быть сняты уже летом этого года. Такую возможность не исключил глава государства Владимир Путин.

Карантинные меры могут быть отменены в том случае, если Россия продолжит вакцинацию населения в том же темпе. По мнению президента, к наступлению теплого сезона у россиян должен сформироваться коллективный иммунитет, что даст почву для размышлений о снятии ограничений.

Владимир Путин, президент России:

«Если пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя»

Президент уточнил, что для того, чтобы это произошло, прививку должны получить около 70% взрослого населения страны.

Напомним, по данным республиканского Минздрава, первый компонент вакцины в Башкортостане получили уже более 117 тысяч человек, вторично привилась почти 81 тысяча. Вакцинация против коронавируса бесплатна для всех желающих и проходит на добровольной основе.

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Источник: bash.news

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