Ограничения из-за коронавируса в России могут снять уже этим летом
Коронавирус в Башкирии | 29 мар 2021 | 09:36
В Башкирии, как и по всей стране, ограничение, введенные из-за коронавируса могут быть сняты уже летом этого года. Такую возможность не исключил глава государства Владимир Путин.
Карантинные меры могут быть отменены в том случае, если Россия продолжит вакцинацию населения в том же темпе. По мнению президента, к наступлению теплого сезона у россиян должен сформироваться коллективный иммунитет, что даст почву для размышлений о снятии ограничений.
Владимир Путин, президент России:
Президент уточнил, что для того, чтобы это произошло, прививку должны получить около 70% взрослого населения страны.
Напомним, по данным республиканского Минздрава, первый компонент вакцины в Башкортостане получили уже более 117 тысяч человек, вторично привилась почти 81 тысяча. Вакцинация против коронавируса бесплатна для всех желающих и проходит на добровольной основе.