В правительстве Башкирии почтили минутой молчания безвременно ушедшего главу района

| 30 мар 2021 | 10:19

30 марта в правительстве Башкирии прошло оперативное совещание под председательством главы республики Радия Хабирова. Заседание началось с минуты молчания в память о главе Аскинского района. 33-летний Ришат Дихин скончался 27 марта.







Известно, что молодой управленец с 21 марта находился под наблюдением врачей в Зубово. По словам руководителя региона, глава района скончался не от самой инфекции, а от последствий COVID-19.

— Мы проводили в последний путь нашего товарища. 33 года парню, 2 года с нами работал. Очень энергичный был человек, — отметил Радий Хабиров. — У нас уже второй глава ушел. Его «догнали» последствия коронавируса. Вакцинация имеет важное значение. Вы мне здоровые нужны. Либо пять масок носите, либо вакцинируйтесь. Заболевание рождает тяжелейшие последствия.

Кроме того, Радий Хабиров поручил коллегам оказать помощь семье погибшего. У Ришата Дихина остались двое маленьких детей и пожилые родители.





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