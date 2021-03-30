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Глава Башкирии поручил выводить жителей Башкирии на субботник 1 апреля

Глава Башкирии поручил выводить жителей Башкирии на субботник 1 апреля

| 30 мар 2021 | 10:49

Глава республики отметил, что за зиму на территории Башкирии накопился мусор, нужно рыхлить снег, поэтому необходимо провести общереспубликанскую акцию.

Акция по очистке территорий от мусора и рыхлению снега должна состояться в четверг, 1 апреля.

- Прямо выводите людей, студентов, начинайте рыхлить снег, заранее предупредите их, чтобы оделись соответствующим образом, - пояснил Хабиров.
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Источник: mkset.ru

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