«Я бы туда приехал с битой»: Хабирова возмутила работа фирмы «Стройресурс» в Стерлитамаке
Стерлитамакский район | 30 мар 2021 | 11:30
Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве поднял вопрос недобросовестных подрядчиков капитального ремонта. Руководителя региона возмутила работа фирмы «Стройресурс», которая в 2020 году занималась ремонтом крыш в городе Стерлитамаке. По словам Хабиров, компания не смогла найти субподрядчиков, и ей пришлось проводить работы самостоятельно.
– Он [подрядчик «Стройресурс»] набрал с улицы шпану. (Я не людей ругаю – я ругаю руководителей, которые набрали низкоквалифицированную рабочую силу). Что эти замечательные люди начали делать: ремонт части крыш начался в июне-августе 2020 года, и с целью недопущения [срыва] сроков ремонта «Стройресурс» одновременно вскрыл 11 крыш. В результате выпадения осадков было затоплено 130 квартир. Ремонт кровли продолжался до октября-декабря 2020 года. Продолжительность доходила до четырех часов, неоднократно допускались грубейшие нарушения, – пересказал историю Хабиров.
Затем он спросил у гендиректора регионального оператора капитального ремонта Павла Сафонова, получил ли «Стройресурс» подряды на 2021 год – на что чиновник ему ответил, что, согласно торгам, подрядчик все равно будет выполнять новые контракты.