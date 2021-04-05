В Башкирии среди госслужащих растет заболеваемость коронавирусом

| 05 апр 2021 | 10:59

Сегодня на очередном заседании в Правительстве Башкирии глава региона рассказал присутствующим об увеличении числа заразившихся коронавирусной инфекцией среди служащих госаппарата. К тому же чаще стали болеть как рядовые сотрудники ведомств, так и крупные чиновники.







Согласно заявлению Радия Хабирова, он регулярно получает сведения о том, кто и где заразился инфекцией. Статистика заболевших среди служащих указывает на пугающую динамику.

— Я не раз об этом говорил. Нужно усиливать санитарную профилактику коронавируса. Мы все расслабились, но болезнь никуда не делась. Нужно вакцинировать людей, объяснять необходимость прививки. Люди должны работать. Должны быть в строю, — отметил глава региона.

Кроме того он подчеркнул, что часто анализирует ситуацию с коронавирусной инфекцией в остальных регионах и тех странах с которыми республика имеет прямое авиационное сообщение, следит что там происходит.





— Нам нужно быть готовыми к любому развороту событий и если нужно, то тогда необходимо оперативно вновь развернуть коечные фонды. А до этого необходимо максимально вакцинировать граждан, чтобы не натолкнуться на третью волну, — отметил Радий Хабиров.

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