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Хабиров поручил вакцинировать жителей от коронавируса на рабочих местах

Хабиров поручил вакцинировать жителей от коронавируса на рабочих местах

| 05 апр 2021 | 11:09

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров дал поручение заняться вопросом вакцинопрофилактики на предприятиях. Об этом он сообщил во время оперативного заседания в Правительстве республики сегодня, 5 апреля.

Он отметил, что сейчас уровень вакцинопрофилактики в Башкирии довольно низкий и, в связи с этим, поручил главам районов заняться вопросом согласования с крупными предприятиями о вакцинации служащих на рабочем месте. По мнению руководителя республики, это поможет значительно повысить  охват вакцинопрофилактики среди граждан. Кроме того, медикам будет гораздо легче привить большое количество пациентов в одном месте. 

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Источник: proural.info

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