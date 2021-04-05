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Радий Хабиров будет лично контролировать работу госкомитета по предпринимательству в Башкирии

Радий Хабиров будет лично контролировать работу госкомитета по предпринимательству в Башкирии

Уфа | 05 апр 2021 | 15:37

Руководитель Башкирии Радий Хабиров будет контролировать работу Госкомитета по предпринимательству. Распоряжение об этом было размещено на сайте правовой информации 5 апреля. 

Отметим, что за работу данного ведомства отвечал заместитель премьер-министра Илшат Тажиддинов. 

Напомним, что в марте нынешнего года сообщалось об еще одной кадровой перестановке в кабинете министров. Новым исполняющим обязанности министра Госжилнадзора назначили Андрея Крылова, который сменил Ильдара Шафикова. Оставить руководящий пост того попросил премьер-министра Правительства РБ Андрей Назаров, который был недоволен тем, что Шафиков не сумел решить проблемы, с высокими ценами на отопление и недовольством жителей.


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Источник: proural.info

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